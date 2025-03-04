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BMC Public Health: татуировки могут быть связаны с повышенным риском рака

BMC Public Health: татуировки могут быть связаны с повышенным риском рака

Люди часто много думают о том, чтобы сделать татуировку. Но есть одна вещь, о которой большинство людей забывают подумать — какое влияние татуировка может оказать на их здоровье в долгосрочной перспективе.

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