Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя приема в Адмиралтействе: «На счастье»

Президент России Владимир Путин после парада ко Дню ВМФ собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, а также командующих морскими силами дружественных стран, в том числе из Азербайджана, Вьетнама, Египта и др.
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