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Царьград

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Palantir применит мощности Nebius для ИИ поддержки ВСУ

Palantir применит мощности Nebius для ИИ поддержки ВСУ

Александр Коц предположил, что компания Palantir может использовать вычислительные мощности Nebius для развития боевых систем искусственного интеллекта в интересах ВСУ, что позволит быстрее обрабатывать данные и планировать операции украинских войск.

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