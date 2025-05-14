Новые санкции против РФ потребуют поддержки со стороны Вашингтона - Reuters

Европейские страны снова обсуждают возможность ужесточения давления на Россию, однако, как отмечает агентство Reuters, реального эффекта от этих инициатив не будет, при условии, если к ним не подключатся Соединенные Штаты.
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