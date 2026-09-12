Хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе

Особое стратегическое значение имеет захват острова Перим площадью 13 квадратных километров, расположенного в центре Баб-эль-Мандебского пролива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владелец парижско...
- Кирилл Дмитриев п...
- Великобритания и ...
Молодцы хуситы! Вместе с Ираном блокируют значительную долю мировой логистики сырой нефти! Да здравствует цена нефти 150 американских денежных фантиков за баррель! Доллар США ничем экономическим не обеспечен. Ни золотым эквивалентом, ни производимой в США товарной массой. Обеспечен лишь глупой верой людей в волшебство неотвратимого покупательного действия этих фантиков США, а также военной мощью варварской колонизаторской, либеральной нацистской, агрессивной маниакальной террористической страны США!