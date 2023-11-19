Как “эффективный” частный собственник – пивоваренная компания “Carlsberg” – эффективно высасывала деньги из России

Недавно были обнародованы подробности того, как владельцы мощнейшей западной пивоваренной компании «Carlsberg» вместо того чтобы развивать приобретённую ими российскую пивоваренную компанию «Балтика», в течение 15 лет занимались только хищническим высасыванием с её помощью денег из России.
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