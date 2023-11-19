Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Юрий Пешков
    Опять нас обманули!Как “эффективный”...
  • lenivka
    Так Балтика еще не наша? Тогда пока не буду покупать это пиво.Как “эффективный”...
  • Uri Strukow
    Я знаю, но хотелось бы узнать, и не только в этом, реальное чмо, "бескорыстно" поставившее подпись. Нет никакого сомн...Как “эффективный”...

Как “эффективный” частный собственник – пивоваренная компания “Carlsberg” – эффективно высасывала деньги из России

Как “эффективный” частный собственник – пивоваренная компания “Carlsberg” – эффективно высасывала деньги из России

Недавно были обнародованы подробности того, как владельцы мощнейшей западной пивоваренной компании «Carlsberg» вместо того чтобы развивать приобретённую ими российскую пивоваренную компанию «Балтика», в течение 15 лет занимались только хищническим высасыванием с её помощью денег из России.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Я знаю, но хотелось бы узнать, и не только в этом, реальное чмо, &quot;бескорыстно&quot; поставившее подпись. Нет никакого сомнения, что все они трясутся и желают, чтобы все повесили на рыжую мразь.
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11 час.
lenivka
Так Балтика еще не наша? Тогда пока не буду покупать это пиво.
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5 час.
Юрий Пешков
Опять нас обманули!
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2 час.

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