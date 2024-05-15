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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» о Дегтяреве: «Все без исключения Тигры – от ледоваров до игроков, от техперсонала до президента, говорят ему огромное спасибо за эти годы»

«Поздравляем Михаила Владимировича Дегтярева с назначением на должность министра спорта Правительства России и желаем ему успехов во всех начинаниях, реализации самых амбициозных проектов и плодотворной работы на благо нашей спортивной страны! Под его руководством профессиональный и массовый спорт в Хабаровском крае сделал качественный шаг вперед, теперь пришло время сделать это на уровне всей страны Все без исключения Тигры нашего клуба, от ледоваров до игроков, от технического персонала до генерального директора и президента, говорят Михаилу Владимировичу огромное искреннее спасибо за эти годы, за неоценимую поддержку, за деятельное внимание.

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