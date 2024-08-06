В Сочи спустя 3 дня вернули домой заблудившуюся в лесу пенсионерку

Женщина покинула дом 2 августа, но так и не вернулась обратно самостоятельно.Накануне вечером в районе Красной Поляны завершились поиски 69-летней пенсионерки, которая вышла на прогулку 2 августа, однако домой так и не вернулась.
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