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Порошенко: проведение выборов на Украине может привести к потере страны

Порошенко: проведение выборов на Украине может привести к потере страны

Проведение на Украине выборов президента могут грозить потерей государства. Такое мнение высказал бывший президент Петр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) в беседе с украинским «5 каналом».

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