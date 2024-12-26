Проведение на Украине выборов президента могут грозить потерей государства. Такое мнение высказал бывший президент Петр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) в беседе с украинским «5 каналом».
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