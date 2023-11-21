В обновление теплокоммуникаций на улице Раздольной в Орле энергетики вложат более 15 млн рублей

Энергетики орловской «Квадры» приступили к реконструкции участка тепловой сети по улице Раздольной, который питает теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов и 3 объекта социальной сферы Северного района.
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