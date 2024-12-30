Лучшие флагманские смартфоны 2024 года

Подводя мобильные итоги 2024 года, мы решили выяснить, какой же флагман «самый-самый» в этом году. Безоговорочного победителя выявить не удалось, но опрошенные «Российской газетой» эксперты назвали 8 смартфонов с выдающимися, по их мнению, техническими и потребительскими характеристиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии