Лучшие флагманские смартфоны 2024 года

Подводя мобильные итоги 2024 года, мы решили выяснить, какой же флагман «самый-самый» в этом году. Безоговорочного победителя выявить не удалось, но опрошенные «Российской газетой» эксперты назвали 8 смартфонов с выдающимися, по их мнению, техническими и потребительскими характеристиками.