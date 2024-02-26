Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

Уролог Журавский перечислил несколько продуктов-провокаторов камней в почках. В частности, он призвал россиян со склонностью к мочекаменной болезни с осторожностью употреблять щавель, шпинат, петрушку и цитрусовые.
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