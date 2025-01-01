Си Цзиньпин: никто не может остановить тенденцию воссоединения с Тайванем

Никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения с Тайванем. Соответствующее заявление сделал в ходе новогоднего обращения председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, информирует РИА Новости.
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