Госслужащим и работникам судебной системы пообещали рост зарплат

Государственным служащим и работникам судебной системы обещан рост зарплат на 4,5%. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
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