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Акции SpaceX упали ниже цены размещения после включения в индекс Nasdaq-100

Акции SpaceX упали ниже цены размещения после включения в индекс Nasdaq-100

Бумаги космической компании Илона Маска за сутки обновили минимум, несмотря на ожидания роста после выхода в один из главных биржевых индексов СШААкции SpaceX резко снизились менее чем через сутки после включения компании в индекс Nasdaq-100 7 июля.

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