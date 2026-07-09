Акции SpaceX упали ниже цены размещения после включения в индекс Nasdaq-100

Бумаги космической компании Илона Маска за сутки обновили минимум, несмотря на ожидания роста после выхода в один из главных биржевых индексов СШААкции SpaceX резко снизились менее чем через сутки после включения компании в индекс Nasdaq-100 7 июля.
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