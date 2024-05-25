Шадаев: беспилотные автомобили могут широко использоваться на дорогах уже через 5-7 лет

Вопрос в зрелости технологий и восприятии людей Министр цифрового развития России Максут Шадаев озвучил прогноз о широком использовании беспилотных автомобилей в больших городах, которое может стать реальностью уже через 5-7 лет.
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