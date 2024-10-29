Россия не сможет долго быть щедрой и тратящей много денег – FP

По мнению западных аналитиков, экономическая стабильность России слишком дорого обходится Москве. Правительство расходует очень много, чтобы покрыть дефицит бюджета и при этом сохранить социальную стабильность.
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