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"У них на руках кровь": Украинская певица нашла повод обвинить русскоязычных артистов

"У них на руках кровь": Украинская певица нашла повод обвинить русскоязычных артистов

Христина Соловей обвинила русскоязычных артистов Украины.Певица из Украины Христина Соловей обвинила русскоязычных деятелей культуры и представителей шоу-бизнеса Украины, заявив, что у них "на руках кровь".

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