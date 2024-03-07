"У них на руках кровь": Украинская певица нашла повод обвинить русскоязычных артистов

Христина Соловей обвинила русскоязычных артистов Украины.Певица из Украины Христина Соловей обвинила русскоязычных деятелей культуры и представителей шоу-бизнеса Украины, заявив, что у них "на руках кровь".
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