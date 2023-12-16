Социальный вклад: Кто выиграет от такой помощи

А

Анна

Бедному человеку 650 рублей не помешают, конечно пить кофе по 300 рублей за чашку он вряд ли будет, а купит, например, две курицы.Но проблема в том, что у него нет 50 тысяч свободных денег, которые надо отнести в банк.