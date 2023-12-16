БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Социальный вклад: Кто выиграет от такой помощи

Социальный вклад: Кто выиграет от такой помощи

Эксперт Юлия Кузнецова оценила суть социальных банковских вкладов для малообеспеченных Павел Еськов Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Материал комментируют: Юлия Кузнецова Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.

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Комментарии
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А
Анна
Бедному человеку 650 рублей не помешают, конечно пить кофе по 300 рублей за чашку он вряд ли будет, а купит, например, две курицы.Но проблема в том, что у него нет 50 тысяч свободных денег, которые надо отнести в банк.
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6 час.

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