Эксперт Юлия Кузнецова оценила суть социальных банковских вкладов для малообеспеченных Павел Еськов Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Материал комментируют: Юлия Кузнецова Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Социальный вклад: Кто выиграет от такой помощи
Комментарии
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А
Анна
Бедному человеку 650 рублей не помешают, конечно пить кофе по 300 рублей за чашку он вряд ли будет, а купит, например, две курицы.Но проблема в том, что у него нет 50 тысяч свободных денег, которые надо отнести в банк.
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