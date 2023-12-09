США хотят пополнить стратегический запас нефти

Министерство энергетики США заявило, что хочет закупить до 3 миллионов баррелей сырой нефти для Стратегического нефтяного резерва с поставкой в марте 2024 года, поскольку хочет воспользоваться снижением цен и пополнить свои запасы.
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