Промзона в Луганске вспыхнула после атаки ВСУ

ТАСС: в промышленной зоне Луганска начался пожар из-за обломков БПЛА ВСУ Пожар в промышленной зоне Луганска начался из-за упавших обломков сбитых беспилотников, сообщила ТАСС пресс-служба силовых структур ЛНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии