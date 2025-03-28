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Промзона в Луганске вспыхнула после атаки ВСУ

Промзона в Луганске вспыхнула после атаки ВСУ

ТАСС: в промышленной зоне Луганска начался пожар из-за обломков БПЛА ВСУ Пожар в промышленной зоне Луганска начался из-за упавших обломков сбитых беспилотников, сообщила ТАСС пресс-служба силовых структур ЛНР.

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