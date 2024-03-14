В конгрессе США требуют от Йеллен добиться замены Георгиевой на посту главы МВФ

Global Look Press/CNP/Julia Nikhinson Группа американских конгрессменов от Республиканской партии обратилась к министру финансов США Джанет Йеллен с требованием добиться замены директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой из-за неумелого управления организацией, говорится в письме законодателей, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии