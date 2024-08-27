Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Раньше родить без мужчины считалось несчастьем, сейчас женщины выбирают соло-материнство добровольно

Вообще, мне иногда старорежимных мужичков даже жалко. Из всех рычагов влияния у них остались лишь два: «Тогда я не буду платить за твой кофе» и «Тогда я на тебе не женюсь, и детей твоих обеспечивать не буду, а буду только иногда встречаться с тобой ради секса».

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Комментарии
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Людмила Семенова
С чем связано - с отвратительным воспитанием мальчиков. Стоит разобраться, почему они так воспитаны?
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