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Легенды Ямала — в память о первых. В октябре этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Бориса Щербины

Легенды Ямала — в память о первых. В октябре этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Бориса Щербины

В октябре этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Бориса Щербины. Это человек-легенда, под руководством которого создавался топливно-энергетический комплекс Западной Сибири.

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