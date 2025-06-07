Рашен дизинформейшен, тудыть его в качель

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Комментарии
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Галина Чужая
Давно пора привыкнуть, что  во всём что идёт в разрез с мнением еуропейцев всегда виновата Россия. Чтобы на Планете Земля не случилось, если  это не нравится Западу, значит в этом виновата Россия.  АКСИОМА 🤣🤣🤣🤣🤣
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