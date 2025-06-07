Рашен дизинформейшен, тудыть его в качель

Галина Чужая

Давно пора привыкнуть, что во всём что идёт в разрез с мнением еуропейцев всегда виновата Россия. Чтобы на Планете Земля не случилось, если это не нравится Западу, значит в этом виновата Россия. АКСИОМА 🤣🤣🤣🤣🤣