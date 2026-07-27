Россиядә Хәрби пенсияләрне октябрьдән 4 процентка арттырырга планлаштыралар

Россиядә Хәрби пенсияләрне 2026 елның 1 октябреннән 4 процентка индексацияләү планлаштырыла. Бу хакта РИА Новостига РФ Иҗтимагый палатасының иҗтимагый контроль һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү комиссиясе әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии