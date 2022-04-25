Круговой о легионерах «Зенита»: «По ним не скажешь, что задумываются об отъезде. Разговоров таких нет»

Данил Круговой рассказал, что легионеры «Зенита» не думают об отъезде. – Как сегодня в «Зените» себя чувствуют легионеры? – Абсолютно нормально.

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