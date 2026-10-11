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Трамп снова заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии Москвы и Киева

Трамп снова заявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии Москвы и Киева Россия и Украина якобы договорились об энергетическом перемирии, которое вступило в силу уже сегодня.

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