Татарстан приставлары 2,5 млн сум алимент бурычы булган хатын-кызны тоткан

Яр Чаллыда яшәүче хатын-кызны үз баласына алимент түләмәгәне өчен җәзалаганнар. Россия Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча Идарәсе хәбәр иткәнчә, хатын-кызның бурычы 2,5 млн сумнан артып киткән.
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