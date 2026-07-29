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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан приставлары 2,5 млн сум алимент бурычы булган хатын-кызны тоткан

Яр Чаллыда яшәүче хатын-кызны үз баласына алимент түләмәгәне өчен җәзалаганнар. Россия Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча Идарәсе хәбәр иткәнчә, хатын-кызның бурычы 2,5 млн сумнан артып киткән.

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