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Николь Кидман первой выгуляла кутюрный наряд от Марии Грации Кьюри для Fendi

Николь Кидман продолжает подтверждать статус одной из самых стильных звёзд Голливуда. После череды летних выходов в лёгких платьях на Итальянской Ривьере актриса сменила курортный гардероб на высокую моду и появилась на премьере третьего сезона сериала «Спецназ: Львица» в Нью-Йорке в образе из дебютной кутюрной коллекции Марии Грации Кьюри для Fendi.

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