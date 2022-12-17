Томми Хаас: «Есть ощущение, что Серена еще вернется»

Экс-вторая ракетка мира Томми Хаас прокомментировал завершение карьеры Серены Уильямс. «У Серены была невероятная и длинная карьера.

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