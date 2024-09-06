Петербургская компания установит светодиодные маячки на велодорожке острова Русский

В планах монтаж около 1700 маячков до 20 октября Компания «ЭкоДорСнаб» из Санкт-Петербурга выиграла аукцион во Владивостоке и займется установкой светодиодных маячков, которые будут отделять велодорожку от автомобильной дороги на острове Русский.