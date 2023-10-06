Bloomberg сообщило о произошедшем дипскандале на саммите в Гранаде из-за миграции

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони стали зачинщиками дипломатического скандала, произошедшего на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
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