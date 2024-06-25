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На владельца «Вечорки» составили протоколы

На владельца «Вечорки» составили протоколы

На владельца газеты «Вечорка» Владимира Праницкого-Кантемира составлено несколько протоколов об административных нарушениях, связанных с выпуском издания, об этом сообщили в краевом Управлении Роскомнадзора по Забайкальскому краю.

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