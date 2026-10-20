МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие выкопали подземные тоннели в населенном пункте Омельник в Запорожской области и объединили между собой подвалы зданий.
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