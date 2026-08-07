Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как я перестала бояться овощей и ягод на кето и научилась видеть реальные цифры

Как я перестала бояться овощей и ягод на кето и научилась видеть реальные цифры

Кето-диета в моем представлении долгое время выглядела как бесконечная гонка на выживание. Своеобразный челлендж, где главный приз — тарелка, с которой исчезло всё, что хотя бы отдалённо напоминает углевод.

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