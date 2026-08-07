Как я перестала бояться овощей и ягод на кето и научилась видеть реальные цифры

Кето-диета в моем представлении долгое время выглядела как бесконечная гонка на выживание. Своеобразный челлендж, где главный приз — тарелка, с которой исчезло всё, что хотя бы отдалённо напоминает углевод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии