Минобороны РФ: ВС России нанесли удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - завили в министерстве.
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