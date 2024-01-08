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Добрый Мир

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Минобороны РФ: ВС России нанесли удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

Минобороны РФ: ВС России нанесли удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - завили в министерстве.

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