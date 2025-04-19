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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Поздравление от руководства Бобруйского района с праздником Светлого Христова Воскресения

Поздравление от руководства Бобруйского района с праздником Светлого Христова Воскресения

Уважаемые православные священнослужители и верующие Бобруйского района!Сердечно поздравляем вас с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения!Этот день является для всего православного мира главным символом истинной жертвенности и всепрощающей любви.

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