Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек

Жертвами американских авиаударов по столице Йемена Сане стали 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав правительства шиитского движения «Ансар Аллах», его сообщение привел йеменский телеканал Al Masirah.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии