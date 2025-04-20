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Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек

Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек

Жертвами американских авиаударов по столице Йемена Сане стали 12 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав правительства шиитского движения «Ансар Аллах», его сообщение привел йеменский телеканал Al Masirah.

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