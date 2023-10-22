Отдых на горнолыжных курортах Сочи подорожал на 20-30%

Средняя стоимость проживания уже 13 тысяч рублей за ночь.Отдых на горнолыжных курортах страны – в частности, в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Кемеровской и Мурманской областей – в предстоящем зимнем сезоне подорожал на 20-30% по сравнению с 2022 годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии