Отдых на горнолыжных курортах Сочи подорожал на 20-30%

Средняя стоимость проживания уже 13 тысяч рублей за ночь.Отдых на горнолыжных курортах страны – в частности, в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Кемеровской и Мурманской областей – в предстоящем зимнем сезоне подорожал на 20-30% по сравнению с 2022 годом.