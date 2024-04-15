Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В социальных медиа размещено обращение к руководству СК России, в котором жительница города Пыть-Яха сообщает, что смерть ее отца наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи и позднего предоставления направления в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии