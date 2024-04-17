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Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

«Они [UFC] держали Дастина Порье на паузе. Ждали в нашей паре победителя. Как только я сделал шаг из клетки, ко мне подошел Хантер Кэмпбелл и сказал: «1 июня – Ислам Махачев».

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