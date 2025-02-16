Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину «плохим слугой» США.Он напомнил о Харьковских соглашениях 2010 года, когда Москва договорилась о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ.