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Любопытно, однако

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  • Valery
    Не пизди, голучик, коль не знаешьДа здравствует 8-...
  • Александр Пятнистый
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Да здравствует 8-...
  • Valery
    Не надо апеллировать к Сталину, коль у нынешних уродов издающих законы рожа крива. При Сталине во время войны и голод...Да здравствует 8-...

Иран готов сложить все оружие

Иран готов сложить все оружие

Новостной ресурс на персидском языке Iran International сообщил о сенсационном заявлении президента Ирана Пезешкиана на встрече с представителями западных СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН: «Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое.

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Комментарии
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Вера смелых
Странно, вот только что читала выступление министра иностранных дел Ирана - он не только не подтвердил таких заявлений презика &quot;Пашиняна&quot;, но и прямо заявил , что какие-то писаки,  не владея фарси, перебрались  слова. А, может быть, это был намеренный вброс, с целью осложнить отношения Ирана и России... Так что не спешите клеймить иранского Пашиняна, мож ему религиозный конклав рога-то обломает..                                      Да, в Иране президент - это не решающая фигура, все решают аятоллы.  Но даже при предыдущем Иран здорово облажался, пытаясь без мыла влезть в решения ЕС насчёт санкций . Время потерял - триллионы просрал.  Плюс осложнил взаимоотношения с частью населения. Если Иран не включит мозги, и не подпишет нормальный Договор с Россией, ему экономически придётся туго. Строительство коридора можно и заморозить, а тут и Сраиловка опять подземный завод взорвет...  Ну, кто им доктор? Пыхтели под санкциями столько лет, и дальше попыхтят.. Только при поддержке России он может вступить в БРИКС, и стать экономически устойчивым. Запад, даже в конвульсиях, не снимет санкции - якобы замороженные активы Ирана давно смыло )), а возмещать никто не будет.
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7 час.
zs
zhanna simonova
Расклад по правительству Ирана-11 чел за Израиль,6 чел.-против,1 чел. за Рассию.
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6 час.
Вера смелых
А можно ссылку, подтверждающую ваш расклад?
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5 час.

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