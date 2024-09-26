Иран готов сложить все оружие

Вера смелых

Странно, вот только что читала выступление министра иностранных дел Ирана - он не только не подтвердил таких заявлений презика "Пашиняна", но и прямо заявил , что какие-то писаки, не владея фарси, перебрались слова. А, может быть, это был намеренный вброс, с целью осложнить отношения Ирана и России... Так что не спешите клеймить иранского Пашиняна, мож ему религиозный конклав рога-то обломает.. Да, в Иране президент - это не решающая фигура, все решают аятоллы. Но даже при предыдущем Иран здорово облажался, пытаясь без мыла влезть в решения ЕС насчёт санкций . Время потерял - триллионы просрал. Плюс осложнил взаимоотношения с частью населения. Если Иран не включит мозги, и не подпишет нормальный Договор с Россией, ему экономически придётся туго. Строительство коридора можно и заморозить, а тут и Сраиловка опять подземный завод взорвет... Ну, кто им доктор? Пыхтели под санкциями столько лет, и дальше попыхтят.. Только при поддержке России он может вступить в БРИКС, и стать экономически устойчивым. Запад, даже в конвульсиях, не снимет санкции - якобы замороженные активы Ирана давно смыло )), а возмещать никто не будет.