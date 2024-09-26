Новостной ресурс на персидском языке Iran International сообщил о сенсационном заявлении президента Ирана Пезешкиана на встрече с представителями западных СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН: «Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое.
Иран готов сложить все оружие
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Странно, вот только что читала выступление министра иностранных дел Ирана - он не только не подтвердил таких заявлений презика "Пашиняна", но и прямо заявил , что какие-то писаки, не владея фарси, перебрались слова. А, может быть, это был намеренный вброс, с целью осложнить отношения Ирана и России... Так что не спешите клеймить иранского Пашиняна, мож ему религиозный конклав рога-то обломает.. Да, в Иране президент - это не решающая фигура, все решают аятоллы. Но даже при предыдущем Иран здорово облажался, пытаясь без мыла влезть в решения ЕС насчёт санкций . Время потерял - триллионы просрал. Плюс осложнил взаимоотношения с частью населения. Если Иран не включит мозги, и не подпишет нормальный Договор с Россией, ему экономически придётся туго. Строительство коридора можно и заморозить, а тут и Сраиловка опять подземный завод взорвет... Ну, кто им доктор? Пыхтели под санкциями столько лет, и дальше попыхтят.. Только при поддержке России он может вступить в БРИКС, и стать экономически устойчивым. Запад, даже в конвульсиях, не снимет санкции - якобы замороженные активы Ирана давно смыло )), а возмещать никто не будет.
Ответить
7 час.
zs
zhanna simonova
Расклад по правительству Ирана-11 чел за Израиль,6 чел.-против,1 чел. за Рассию.
Ответить
6 час.
Вера смелых
А можно ссылку, подтверждающую ваш расклад?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии