Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов. В период ограничений на запасные аэродромы ушло 17 самолетов.
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Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов. В период ограничений на запасные аэродромы ушло 17 самолетов.