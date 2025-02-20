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Царьград

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Месть за унижения: в Махачкале начался суд по громкому убийству бойца MMA Магомеда Мутаева

Месть за унижения: в Махачкале начался суд по громкому убийству бойца MMA Магомеда Мутаева

Обвиняемым в убийстве является молодой спортсмен Надырхан Кадирханов, который ранее подвергся унижениям от Мутаева.

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