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ВК Пресс

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Украинский дрон атаковал двух атомщиков ЗАЭС во время работы: один в тяжелом состоянии

Украинский дрон атаковал двух атомщиков ЗАЭС во время работы: один в тяжелом состоянии

Известно о том, что атомщики проводили ремонтные работы. - Удар был произведен по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта, - говорится в сообщении.

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