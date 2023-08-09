Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Каррера станет тренером сборной мира в матче легенд памяти Цымбаларя

Каррера станет тренером сборной мира в матче легенд памяти Цымбаларя

В игре также примут участие экс-футболисты «Спартака». «Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал бывший главный тренер «Спартака», при котором москвичи выиграли Мир РПЛ в 2017 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх