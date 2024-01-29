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Смесь долгожителей, которую любили в Индии и СССР: здоровье начинается с кишечника

Смесь долгожителей, которую любили в Индии и СССР: здоровье начинается с кишечника

Этот рецепт совсем не нов и стал набирать популярность еще во времена СССР. Его автор - выдающийся советский медик, который благодаря многолетним наблюдениям смог заметить некоторую разницу в реабилитации своих подопечных.

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Комментарии
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Сергей Л
Возможно!
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18 час.
Вера Говоркова
Эту пасту делала моя мамочка, которой нет уже 29 лет.
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15 час.
Станислав Магдалинов
Не возможно,а так и есть.Ничего подобного Амосов не предлагал,кроме ограничения в питании
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3 час.

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