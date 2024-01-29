Смесь долгожителей, которую любили в Индии и СССР: здоровье начинается с кишечника

Этот рецепт совсем не нов и стал набирать популярность еще во времена СССР. Его автор - выдающийся советский медик, который благодаря многолетним наблюдениям смог заметить некоторую разницу в реабилитации своих подопечных.
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