В двух шагах от родины: мигранты в Челябинске рассказали, за что их выдворяют из страны

Хорошо - но мало. И еще - их содержание и выдворение должна оплачивать историческая родина, а депортированные пожизненно должны быть лишены права на посещение России

Тамара Елисеева

Когда летишь в Испанию, Италию и т.д. То обязательно предоставляешь документ, что есть деньги и на счету. Это для того, чтобы депортировать, если понадобится, за свой счёт, а не в а счет государства. А почему у нас высылают мигрантов за наш счёт????????