Иностранцев посетили в центре временного содержания.Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков и Уполномоченный по правам человека на Южном Урале Юлия Сударенко посетили центр временного содержания иностранных граждан регионального полицейского главка.
В двух шагах от родины: мигранты в Челябинске рассказали, за что их выдворяют из страны
Комментарии
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Алатырка
Хорошо - но мало. И еще - их содержание и выдворение должна оплачивать историческая родина, а депортированные пожизненно должны быть лишены права на посещение России
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2 д.
Тамара Елисеева
Когда летишь в Испанию, Италию и т.д. То обязательно предоставляешь документ, что есть деньги и на счету. Это для того, чтобы депортировать, если понадобится, за свой счёт, а не в а счет государства. А почему у нас высылают мигрантов за наш счёт????????
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2 д.
ВЧ
Владимир Черноморский
Неужели поняли, чем грозит вседозволенность поступками инородцев
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2 д.
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